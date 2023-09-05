حدث وتاريخ.. 05 سبتمبر 2021 انقلاب عسكري في غينيا بقيادة مامادي دومبوي، وحل حكومة الرئيس ألفا كوندي وتعطيل العمل بالدستور. 1909 المستكشف والضابط في البحرية الأمريكية روبرت بيري أول إنسان يصل إلى القطب الشمالي. 1950 الجمعية التأسيسية السورية تُقر الدستور الجديد للبلاد وتعيد انتخاب هاشم الأتاسي رئيساً لسورياً. 1666 خمود حريق لندن الكبير الذي دمر ما يربو على 10 آلاف بناية من بينها كاتدرائية القديس بولس. صورة التاريخ: 05 سبتمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App