"العالمية للأرصاد" : تسارع معدل ارتفاع درجات الحرارة في أفريقيا خلال العقود الأخيرة

المصدر: وام

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قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن معدل ارتفاع درجات الحرارة في أفريقيا تسارع في العقود الأخيرة مع تزايد حدة المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ.

وأضافت المنظمة في تقرير عن حالة المناخ في أفريقيا 2022 شاركت جهات أفريقية معنية في اعداده.. أن متوسط معدل الاحترار في أفريقيا بلغ +0.3 درجة مئوية/عقد خلال الفترة 1991-2022 وذلك مقارنة بـ +0.2 درجة مئوية/عقد بين عامي 1961 و1990 وهذا المعدل أعلى قليلا من المتوسط العالمي وأن ارتفاع درجات الحرارة كان أسرع فى شمال أفريقيا.

على صعيد متواصل وفيما يتعلق بهطول الأمطار قال التقرير إن القرن الأفريقي واجه أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما وكانت إثيوبيا وكينيا والصومال الأكثر تضررا على وجه الخصوص مشيرا إلى خمسة مواسم متتالية من فشل هطول الأمطار أدت لانخفاض الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وبما تسبب فى بلد مثل الصومال الى جعل ما يقرب من 1.2 مليون شخص نازحين داخليا بسبب الأثار الكارثية للجفاف على سبل العيش الرعوية والزراعية والجوع خلال العام في الوقت الذي تم تسجيل 512 ألف حالة نزوح داخلي أخرى مرتبطة بالجفاف في إثيوبيا.

وأشار التقرير إلى أن أجزاء واسعة من منطقة الساحل الأفريقي شهدت فيضانات كبيرة خلال موسم الرياح الموسمية حيث تأثرت نيجيريا والنيجر وتشاد والنصف الجنوبي من السودان بشكل خاص.

وتوقع التقرير استنادا إلى بيانات مركز سياسات المناخ الأفريقي التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا أن تتراوح تكاليف الخسائر والأضرار فى أفريقيا بسبب تغير المناخ ما بين 290 مليار دولار و440 مليار دولار اعتمادا على درجة الاحترار.

وقال التقرير إن تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في أفريقيا سيتطلب ما يصل إلى 2.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و2030 ولفت الى أن بنك التنمية الأفريقي سيضاعف تمويله للمناخ إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2025 كما خصص 67% من تمويله للمناخ للتكيف في الوقت الذي يبذل جهودا لجمع ما يصل إلى 13 مليار دولار لصندوق تنمية أفريقيا.





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