مصرع 3 باكستانيين بتحطم مروحية عسكرية

المصدر: أ ف ب

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تحطّمت مروحية تابعة للبحرية الباكستانية في مدينة في جنوب غرب البلاد، اليوم، نتيجة ما يُعتقد بأنه عطل ميكانيكي، ما أسفر عن مقتل أفراد الطاقم الثلاثة، وفق ما أعلن الجيش.

وكانت المروحية تقوم بطلعة تدريبية في مدينة كوادر في ولاية بلوشستان، وفق ما أفاد ناطق باسم سلاح البحرية.

وتحطّمت طائرة «سي كينغ» أثناء إقلاعها (05,00 ت غ)، بعد حريق في المحرّك وفقدانها الجزء الخلفي، وفق تقرير أولي.

وأفاد الناطق باسم سلاح البحرية بأن الحادث العائد على الأرجح لعطل تقني أسفر عن مقتل ضابطين ومجند.

وفي سبتمبر الماضي، قُتل ستة جنود في الولاية بعدما تحطّمت مروحية في بلدة خوست الجنوبية.

وقبل شهر من ذلك، لقي ستة جنود آخرين، بينهم أحد كبار قادة الجيش، حتفهم لدى تحطم مروحيتهم أثناء عمليات إنقاذ أعقبت فيضانات في بلوشستان.

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