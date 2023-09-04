قصف روسي على مواقع أوكرانية قرب رومانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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شنت روسيا هجوماً بطائرات مسيرة فجر أمس، استهدف مواقع صناعية على نهر الدانوب جنوب غرب أوكرانيا قرب الحدود مع رومانيا، وأعلن مسؤول أوكراني عن اختراق قواته لخط الدفاع الأول من خلال هجومها المضاد.

وأعلنت كييف أن طائرات مسيرة روسية استهدفت مواقع «صناعية مدنية» في منطقة الدانوب، بينما أكدت موسكو استهداف مرفأ في المنطقة. وقال مكتب النائب العام الأوكراني على تليغرام أن قوات روسية هاجمت منشآت صناعية مدنية في منطقة الدانوب. وأضاف «أصيب شخصان نتيجة الهجوم».

وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 22 من 25 مسيرة استخدمت خلال الهجوم. وقال إن الروس أطلقوا موجات من الهجمات بواسطة مسيرات من الجنوب والجنوب الشرقي، مؤكداً أن 25 مسيرة هجومية أطلقت «ودمر سلاح الجو 22 منها».

من جهته، أعلن الجيش الروسي أنه قصف بمسيرات ميناء ريني الأوكراني المطل على الدانوب قرب الحدود مع رومانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية «نفذ الجيش الروسي ضربة بمجموعة مسيرات استهدفت منشآت لتخزين الوقود تستخدم لإمداد معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني في منطقة أوديسا». وأكدت «ضرب جميع الأهداف المحددة».

إسقاط مقاتلة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز «ميغ29» بالقرب من بيكاروفكا في زابوريجيا، و34 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة.

وقال البيان «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 صواريخ من طراز هيمارس، وقنبلة موجهة من طراز جدام»، بحسب وكالة أنباء «سبوتنيك».

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بيريستوف، ونوفوباخموتوفكا، وباراسكوفيفكا، ونوفوميخايلوفكا، وجولموفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيريموزنوي، وتشوباريفكا، ونوفوي، وأوشيريتوفاتوي في مقاطعة زابوروجيا، وفلاديميروفكا، وزولوتاريفكا، وبيلوجوروفكا، وشيبيلوفكا، ونيكولايفكا في لوغانسك.

وأعلنت الوزارة أنه في خيرسون أن خسائر خسائر كييف 60 جندياً أوكرانياً ودبابة وخمس مركبات، جراء الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية». وأضافت إنه تم صد 3 هجمات مضادة للواءين الميكانيكيين 32 و43 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك.

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