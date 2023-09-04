هجمات إرهابية في مالي وبوركينافاسو

المصدر: باماكو،واغادوغو- أ.ف.ب

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أحبطت قوات الأمن المالية، أمس، هجوماً إرهابياً في منطقة قريبة من باماكو، أصيب خلاله شرطي ومدنيان، وفق ما ذكر الجيش عبر فيسبوك، مضيفاً أن الهجوم استهدف موقع ديالاكوروبا في منطقة كوليكورو، على بعد نحو 50 كيلومتراً شرق العاصمة باماكو.

وأضاف أن شرطيين مناوبين في الموقع «ردوا بقوة وكثافة، وتمكنوا من صد الإرهابيين».

وبلغت حصيلة الهجوم ثلاثة جرحى، هم شرطي ومدنيان. وأشار الجيش إلى تحييد إرهابي، بعدما «تخلى عنه المهاجمون أثناء فرارهم».

وفي بوركينافاسو، قُتل شرطيّ وأربعة مدنيّين مُساعدين للجيش، جرّاء هجوم إرهابي شمال وسط البلاد، حسبما أعلنت هيئة الأركان العامّة، مشيرةً من جهة ثانية إلى أنّ «أكثر من 65 إرهابياً» قُتِلوا خلال عمليّات عدّة بغربي البلاد أغسطس الماضي.

وقالت هيئة الأركان العامّة في بيان، إنّه «في أعقاب هجوم حصل الجمعة ضدّ موقع للمُتطوّعين للدفاع عن البلاد (مُساعدون مدنيّون للجيش)، في محيط سيلميوغو (وسط شمال)، انتشر عدد من وحدات الشرطة في إطار تعزيزات».

وأضافت أنّ «شرطياً وأربعة متطوّعين فقدوا للأسف حياتهم خلال المعارك»، لافتة إلى تحييد نحو 10 إرهابيّين».

إلى ذلك، قال الجيش في بيان آخر، إنّ «عمليّات مختلفة» نُفّذت بين السابع من أغسطس الماضي والأول من سبتمبر الجاري غربي البلاد، أتاحت «تحييد أكثر من 65 إرهابياً».

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