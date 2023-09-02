الغابون تعلن إعادة فتح حدودها

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الغابون السبت إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي اغلقت بعد انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو.

أعلن قادة الانقلاب في الغابون السبت إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي اغلقت بعد انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو.

وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إن اللجنة " "قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية" بدءا من السبت.

وبينما لم ترفع السلطات حظر التجوال المفروض في البلاد بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا، أشار مانفومبي إلى أن "المسافرين الواصلين إلى جمهورية الغابون أو الراغبين بالمغادرة سيسمح لهم بالسفر عند إبراز وثيقة سفرهم".

و وعد الرجل القوي الجديد في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الجمعة بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة "أكثر ديموقراطية" و"أكثر احتراماً لحقوق الإنسان"، لكن "بلا تسرّع".

وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون، قال قائد الحرس الجمهوري الذي سيؤدّي الإثنين اليمين الدستورية "رئيساً انتقالياً" إنّ قرار "حلّ المؤسّسات" الذي أصدره الانقلابيون الأربعاء "هو أمر موقت".

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