مرشح المعارضة في الغابون: الانقلاب مجرد مسرحية

المصدر: عواصم - وكالات

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اعتبر مرشح المعارضة في الغابون، ألبير أوندو أوسا، أمس، أن انقلاب العسكر على الرئيس علي بونغو، «لم يكن سوى مؤامرة» من جانب عائلة الرئيس للاحتفاظ بالسلطة.

وفي التفاصيل، اتهم أوسا عائلة بونغو بتدبير الانقلاب، حتى يحتفظوا بالسلطة في الغابون، الدولة الغنية بالنفط، وسط غربي أفريقيا، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».

وأضاف أوسا أن الطغمة العسكرية الحاكمة في الغابون، لم تشارك فعلياً في انقلاب، إنما في «ثورة قصر»، حتى تبقى عائلة بونغو في السلطة.

وبهذه التصريحات، وفق مراقبين، ينوّه مرشح المعارضة في الغابون، إلى أن الانقلاب العسكري كان «مجرد مسرحية»، يقودها في الخفاء أفراد من عائلة بونغو، تطبيقاً لنظرية المؤامرة المعروفة.

في السياق، دعا حزب المعارضة الرئيس في الغابون، «البديل 2023»، المجتمع الدولي، إلى الضغط على المجلس العسكري في ليبرفيل، وحضه على إعادة السلطة للمدنيين.

وصرحت ألكسندرا بانغا الناطق باسم زعيم الحزب ألبرت أوندو أوسا، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «نتمنى وقوف المجتمع الدولي في صف النظام الجمهوري، والديمقراطي في الغابون من خلال مطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين».

في الأثناء، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التكتل «يرفض أي استيلاء على السلطة بالقوة في الغابون»، وإنه «يجب حل التحديات التي تواجهه وفق مبادئ سيادة القانون، والنظام الدستوري، والديمقراطية. سلام البلاد وازدهارها وكذلك الاستقرار الإقليمي يتوقف على ذلك».

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي «يتقاسم المخاوف الجدية» بشأن الطريقة التي جرت بها الانتخابات، داعياً إلى «حوار شامل، وحقيقي».

وفي واشنطن، أكد البيت الأبيض أنه لا زال يسعى إلى «حلول دبلوماسية قادرة على الصمود» للأوضاع في الغابون والنيجر.

جاء التأكيد على لسان الناطق باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي.



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