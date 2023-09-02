الحزب الحاكم في جورجيا نحو إقالة رئيسة البلاد

المصدر: (تبليسي - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ الحزب الحاكم في جورجيا إجراء غير مسبوق، لإقالة الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، التي تزور بروكسل حالياً. وأوضح رئيس حزب الحلم الجورجي الحاكم، إيراكلي كوباخيدزه، لصحافيين، «اتخذنا هذا القرار، لأن غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للدستور يقوض سيادة القانون».

والتقت زورابيشفيلي، في بروكسل، شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي. وأكد الأخير أن قرار المجلس الأوروبي منح جورجيا وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة تاريخية ينبغي عدم تفويتها، بحسب تقرير أصدره مكتبه. وأضاف أنه «أكد مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة جورجيا على المضي في المسار الأوروبي»، وشدد على «ضرورة أن تعزز البلاد الإصلاحات الضرورية، لاسيما في مجالات القضاء ومكافحة الفساد والتعددية الإعلامية». ويعد الإجراء الذي اتخذه الحزب الحاكم، سابقة، ويتعين عليه الحصول من المحكمة الدستورية على حق التماس البرلمان الذي يجب أن يدعم ثلثي أعضائه هذا الاقتراح. ويحظى «الحلم الجورجي» بـ90 مقعداً، وينبغي عليه إقناع عشرة نواب معارضين لكن فرصه ضئيلة جداً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز