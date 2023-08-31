الولايات المتحدة تحض الجيش الغابوني على "الحفاظ على الحكم المدني"

المصدر: أ ف ب

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حضت الولايات المتحدة مساء الأربعاء الجيش الغابوني على الحفاظ على الحكم المدني، معربة عن قلقها بعد أن أطاح انقلابيون برئيس البلاد عقب انتخابات متنازع عليها.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان "نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني".

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