بريطانيا تدين استيلاء الجيش على السلطة في الغابون

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية اليوم الأربعاء إن بريطانيا تدين "استيلاء الجيش غير الدستوري" على السلطة في الغابون وتدعو إلى إعادة الحكومة الدستورية.

وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون الاستيلاء على السلطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد دقائق من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

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