سناتور أمريكي يصاب بالشلل نصف دقيقة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصيب سناتور أمريكي بحالة شلل مؤقتة امتدت نحو نصف دقيقة خلال مؤتمر صحافي.

وأثار زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور ميتش ماكونيل، قلق كثيرين على صحّته أمس، بعدما عجز عن متابعة الكلام ثواني طويلة، في ثاني عارض صحّي من نوعه يصيبه خلال شهر واحد.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في ولايته كنتاكي، بدا السناتور ماكونيل (81 عاماً) كما لو أنّه أصيب بحالة شلل لمدة 30 ثانية تقريباً.

وخلال هذه الثواني الطويلة بدا السناتور جامداً، غير قادر على الإجابة عن سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين.

وأصيب ماكونيل بهذا العارض بعدما سُئل عمّا إذا كان يرغب بالترشّح مجدّداً لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2026.

وفي 26 يوليو، أصيب السناتور النافذ بالحالة نفسها، إذ كان يومها يتحدّث أمام الإعلاميين في الكابيتول هيل، حين تجمّد في مكانه دون سبب ظاهر، قبل أن يسارع المحيطون به لمرافقته إلى الخارج.

وردّاً على سؤال عن حالة السناتور ماكونيل، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إنّها تتمنّى له الشفاء العاجل.

وفي مارس، نُقل السناتور إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدّى إلى إصابته بارتجاج في المخّ وكسرٍ في أحد الأضلاع، ما استدعى توقّفه عن العمل ستة أسابيع تقريباً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز