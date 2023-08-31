7 انقلابات بأفريقيا خلال ثلاث سنوات

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

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شهدت أفريقيا ستة انقلابات عسكرية منذ أغسطس 2020، قبل انقلاب الغابون أمس:

• النيجر:

في 26 يوليو 2023، أعلن عسكريون إطاحة الرئيس محمد بازوم. وأصبح الجنرال عبد الرحمن تشياني الرجل القوي الجديد في النيجر.

• بوركينا فاسو:

انقلابان خلال 8 أشهر - في 24 يناير 2022، أطاح الجيش الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، ونصب الجنرال بول هنري سانداوغو داميبا رئيساً في فبراير.

في 30 سبتمبر، أقال الجيش داميبا وعيّن الكابتن إبراهيم تراوري رئيساً انتقالياً حتى انتخابات يوليو 2024.

• غينيا:

في 5 سبتمبر 2021، تمت الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في انقلاب. وفي 1 أكتوبر، نُصّب الكولونيل مامادي دومبويا رئيساً. وتعهد العسكر تسليم السلطة لمدنيين منتخبين بنهاية 2024.

• مالي:

انقلابان في 9 أشهر، 18 أغسطس 2020، أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وتم تشكيل حكومة انتقالية في أكتوبر.

في 24 مايو 2021، اعتقل الجيش الرئيس ورئيس الوزراء، ونصب الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً انتقالياً في يونيو، وتعهد تسليم السلطة لمدنيين بعد انتخابات فبراير 2024.

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