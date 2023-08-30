تداعيات كارثية متوقعة في فلوريدا بسبب إعصار «إيداليا»

المصدر: أ ف ب

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ضرب الإعصار إيداليا شمال غرب فلوريدا صباح اليوم بقوة إعصار من الفئة الثالثة في غاية الخطورة، تصحبه رياح عاتية وأمطار غزيرة، بينما حذّرت السلطات من تداعيات يمكن أن تكون كارثية في بعض أجزاء الولاية الأمريكية الجنوبية.

وأكدت سلطات الولاية أن الإعصار وتأثيره في رفع مستوى مياه المحيط ظاهرة نادرة الحدوث في المنطقة، وأمرت بعمليات إجلاء واسعة.

وبرغم عدم الإعلان عن وقوع قتلى على الفور، حذّر مسؤولون في فلوريدا من أن الوصول إلى المناطق النائية التي قُطعت الطرق المؤدية إليها بسبب تساقط الأشجار أو ارتفاع المياه قد يستغرق بعض الوقت، خاصة في المنطقة التي وصل فيها الإعصار إلى اليابسة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن إيداليا الذي وصفه بأنه «شديد الخطورة» ضرب الساحل الأمريكي بقوة إعصار من الفئة الثالثة في منطقة بيغ بيند التي تنتشر فيها المستنقعات وذات الكثافة السكانية المنخفضة في فلوريدا (11:45 ت غ).

وأضاف أن العاصفة وصلت إلى الشاطئ محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 215 كيلومتراً في الساعة بالقرب من بلدة كيتون بيتش، مع احتمال ارتفاع مستوى المياه إلى نحو خمسة أمتار في بعض المناطق الساحلية.

وعلى الرغم من أن الإعصار فقد قوته مع تحركه باتجاه الداخل وفوق جورجيا، ليصبح إعصاراً من الفئة الأولى، فإن السلطات حذرت من عواقبه ومن مخاطر ارتفاع المد.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن مستوى المياه ارتفع بأكثر من ستة أقدام عن المعدل الطبيعي في سيدار كي، وهي سلسلة من الجزر المطلة على الخليج، محذراً من أن المياه على طول الساحل ترتفع بسرعة.

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