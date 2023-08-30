ضباط بالجيش الجابوني يعلنون استيلاءهم على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات

المصدر: وكالات

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أعلن ضباط كبار بالجيش الجابوني استيلاءهم على السلطة خلال ظهورهم على قناة (جابون 24) في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد أن أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بفترة ثالثة في الحكم.

وأعلنت المجموعة التي تضم أكثر من عشرة ضباط إلغاء نتائج الانتخبات وحل كل مؤسسات الجمهورية.

وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنه يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

وخلال هذا الاعلان سمع دوي إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في العاصمة ليبرفيل.

كما أعلنت المجموعة المؤلفة من نحو 12 عسكريا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر .

وقال إحد هؤلاء العسكريين متحدثا باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، "الحدود مغلقة حتى إشعار آخر".

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