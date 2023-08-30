مقتل شخصين في كييف جراء قصف صاروخي استهدف العاصمة الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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أفادت الإدارة العسكرية المحلية في كييف الأربعاء أن شخصين قتلا جراء تساقط حطام ناتج عن هجوم صاروخي استهدف العاصمة الاوكرانية.

وكتب سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق تليغرام "نتيجة لتساقط الحطام في منطقة شيفتشينكيفسكي في كييف...لقي شخصان مصرعهما، وفق تقارير أولية".

وأضاف أن شخصا آخر أصيب بجروح ويخضع حاليا للعلاج.

من جهته، كتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تليغرام أنه "تم العثور على رجلين متوفيين" في مبنى غير سكني في منطقة شيفتشينكيفسكي.

ولم يحدد كليتشكو سبب وفاتهما أو ما إذا كانا نفس القتيلين اللذين أبلغت عنهما الإدارة العسكرية في المدينة.

وكانت الإدارة العسكرية الإقليمية قد حذرت في وقت سابق من الهجوم الصاروخي، قائلة إن الدفاعات الجوية تعمل.

وسمع مراسل وكالة فرانس برس دوي ثلاثة انفجارات قوية على الأقل في وسط كييف قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ).

وكتب بوبكو على تليغرام أن خدمات الطوارئ انتشرت أيضا في منطقة دارنيتسكي الجنوبية، حيث سقط الحطام على مبنى تجاري.

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