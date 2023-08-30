أوكرانيا واثقة من استمرار الدعم الغربي

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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أكدت أوكرانيا ثقتها باستمرار الدعم الغربي، وأعلنت تزامناً مع وزير خارجيتها في باريس، عن إحراز تقدم في هجومها المضاد، فيما أعلنت روسيا لأول مرة اعتراض صاروخ نبتون المضاد للسفن.

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في باريس أمس، بعد اجتماع مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، أن أوكرانيا لا تخشى من أن يتراجع الدعم الغربي.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي مع كولونا: «لا نشعر بانخفاض الدعم في الكونغرس (الأمريكي) أو البرلمان الأوروبي». وأضاف: «نرى أصواتاً ترتفع في أمريكا وفي بعض الدول في أوروبا. في الولايات المتحدة الأمر مرتبط ببدء العملية الانتخابية لكن كل هذا سيمرّ. سيمرّ لأن أوكرانيا تخوض معركة تستحق الدعم».

من جهتها، كرّرت وزيرة الخارجية الفرنسية أن بلادها ستواصل دعمها لأوكرانيا «طالما لزم الأمر» مع دعم جهود كييف «لوضع أسس سلام عادل ودائم».

تقدم على الجبهة

ميدانياً، أكدت أوكرانيا أمس، أن قواتها تخترق خطوط الدفاع الروسية قرب قرية روبوتين الواقعة على الجبهة الجنوبية، غداة إعلانها السيطرة عليها.

وأمرت سلطات كييف بإجلاء الأطفال من خمس قرى قرب الجبهة، فيما أعلنت روسيا أنها تصدّت للقوات الأوكرانية.

وقال الناطق العسكري أندريه كوفاليوف إن القوات الأوكرانية تتقدم بشكل أكبر في منطقة زابوروجيا التي ضمتها روسيا. وصرح لوسائل إعلام رسمية أن «القوات الأوكرانية حققت تقدماً في اتجاه نوفودانيليفكا إلى فيربوف» متحدثاً عن قريتين صغيرتين في المنطقة.

وتحاول القوات الأوكرانية أيضاً تطويق بلدة باخموت الواقعة شرقاً والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو. وقلل رئيس إدارة منطقة دونيتسك حيث تقع باخموت، دنيس بوشيلين من أهمية الهجوم الأوكراني بعد أن أعلنت كييف تحقيق نجاحات.

وقال، إن الجيش الروسي «يسيطر على الأطراف (المحيطة بباخموت). والوضع هناك يستقر».

أما في بلدة غورليفكا القريبة والخاضعة للسيطرة الروسية، قال رئيس البلدية مؤيد لموسكو إيفان بريخودكو إن قصفاً أوكرانياً أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين، واصفاً الهجوم الذي استهدف منشأة لإنتاج الحليب بأنه «مروّع».

صاروخ نبتون

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت صاروخاً أوكرانياً مضاداً للسفن من طراز «نبتون» وصاروخين من طراز «هيمارس»، إضافة إلى صاروخين مضادين للرادار من طراز «حارم».

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيه موسكو اعتراض هذا النوع من الصواريخ.وجاء في بيان للوزارة أيضاً: «دمرت القوات الروسية 27 مركبة جوية أوكرانية دون طيار»، في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا.

وتابع البيان: «على اتجاه جنوبي دونيتسك، حيدت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة «الشرق» التابعة للقوات الروسية، ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، ودمرت مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز «أكاسيا».

وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، خلال اليوم الماضي؛ وتم تحييّد نحو 50 عسكرياً، وتدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين، وثلاث سيارات.

وقالت الدفاع الروسية إن القوات الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود.

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