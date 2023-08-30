حريق اليونان يدمر أرضاً تفوق مساحة نيويورك

المصدر: عواصم - وكالات

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تشهد اليونان أكبر حريق غابات يسجّل على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي، لدرجة أن المساحة التي أتى عليها تزيد على مساحة نيويورك، وفقاً لخدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد.

وقال جهاز الإطفاء اليوناني: «الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة» في المحمية.

وانتشر الحريق الذي بدأ قرب مدينة ألكساندروبوليس، وزادت قوته بفعل الرياح العاتية والطقس الحار، بشكل سريع في أنحاء منطقة إيفروس، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل الأسبوع الماضي، وحول مساحات شاسعة من الأراضي الخضراء إلى أرض محترقة فضلاً عن تدمير منازل.

وذكرت خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ أن الحريق أتى على 808.7 كيلومترات مربعة، في حين أن مساحة نيويورك تصل إلى 778.2 كيلومتراً مربعاً.

وأعلن ناطق باسم المفوضية الأوروبية، أمس، أن الدول الأعضاء في الكتلة تقوم حالياً بتعبئة حوالي نصف أسطولها الجوي المشترك لمواجهة حرائق اليونان.

الإعصار إيداليا

بالمقابل، فإن الساحل الغربي لفلوريدا يواجه الإعصار إيداليا، حيث صدرت أمس، أوامر للسكان على طول الساحل بإخلاء منازلهم قبل وصول الإعصار، بعد أن أفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن العاصفة تشتد فوق مياه خليج المكسيك الدافئة على نحو استثنائي.

وأصدرت السلطات الكوبية تحذيراً من قدوم الإعصار في أقاليم بينا ديل ريون وأرتيميسا وجزيرة إيسلا دو لا خوفنتود. وتم إجلاء آلاف الكوبيين أو فروا قبل وصول العاصفة. وغادر قرابة ثمانية آلاف شخص منازلهم وتوجهوا إلى بينار ديل ريو.

إلى ذلك، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار فرانكلين اشتد وبات من الفئة الرابعة، ويسبب أمواجاً تشكل خطراً على الحياة وتيارات عنيفة على طول ساحل جنوب شرق الولايات المتحدة.

فيضانات النمسا

في النمسا قالت السلطات، إنّ مياه الفيضانات تراجعت بعد توقف هطول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد، ولكن بعض الطرق البرية والسكك الحديدية لا تزال مغلقة. وأعلنت السلطات انخفاض منسوب المياه في العديد من الأماكن. وتم رفع تحذيرات الحماية المدنية عن منطقتين في جبال الألب، بولاية تيرول.

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