أوكرانيا تراهن على الـ «إف16» لتغيير «قواعد اللعبة»

المصدر: عواصم- وكالات

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على إيقاع الكلام الغربي المتكرر عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا التي تواصل شن هجمات صاروخية على مختلف أنحاء أوكرانيا، يراهن المسؤولون في كييف أن تغيّر طائرات «إف16» الأمريكية «قواعد اللعبة»، في حال حصلوا عليها. ووصف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف، أمس، الاستخدام المرتقب من قبل قواته لطائرات مقاتلة من الطراز الغربي بأنه أمر «سيغير قواعد اللعبة بشكل جاد».

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن ريسنيكوف قوله، إنه من المنتظر أن يتم تسليم مقاتلات «إف16»، التي وعد حلفاء كييف الغربيون بها، لأوكرانيا بحلول الربيع المقبل. يُذكر أن الدنمارك وهولندا والنرويج تعهدت بتسليم مقاتلات من طراز «إف16» لأوكرانيا، وتعتزم العديد من الدول دعم التدريب اللازم للطيارين والفنيين.

في الأثناء، شنت روسياً هجوماً بصواريخ كروز من طراز كاليبر على أوكرانيا في وقت مبكر من صباح أمس. وذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أنه تم تفعيل الدفاع الجوي في منطقة دنيبروبتروفسك.

إحباط هجمات

وأعلنت وزارة الدفاع الروسيّة إحباط هجمات ليليّة شنّتها طائرات مسيّرة أوكرانيّة في منطقتي موسكو وبريانسك (غرب).

وقال رئيس بلديّة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين على تلغرام: «دمرت قوات الدفاع الجوي لمنطقة ليوبيرتسي (جنوب شرق العاصمة) طائرة بلا طيار كانت تحلّق باتّجاه موسكو». وأضاف: «لم تقع إصابات أو أضرار». وأغلق مطارا دوموديدوفو وفنوكوفو الدوليان في موسكو فترة وجيزة أمام المغادرين والوافدين قبل أن تُستأنف العمليّات لاحقاً. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاع الجوي دمر ليل الأحد/ الاثنين، طائرتين أخريين «فوق أراضي منطقة بريانسك» المتاخمة لأوكرانيا.وقال الجيش الروسي إنه أسقط طائرتي درون وصاروخ كروز فوق البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم. وقال المدون العسكري الروسي ريبار إنهما كانتا طائرتي استطلاع من طراز «تيكفير» المصنع في البرتغال.

قتال الجبهة

على الجبهة، أعلنت أوكرانيا أن قواتها سيطرت على قرية روبوتين في منطقة زابوريجيا، وتحاول التقدم جنوباً في هجومها المضاد. ونقل تقرير للجيش الأوكراني عن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع قولها «سيطرنا على روبوتين». ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، يُظهر جنوداً يرفعون علم أوكرانيا بالمنطقة.

ولم تؤكد موسكو هذا التقرير، بل قالت الخارجية الروسية في بيان إن القوات الروسية صدت هجمات من جانب قوات كييف قرب روبوتين وفيربوف. وأعلنت القوات الروسية تدمير موقع للجيش الأوكراني ومدفع هاوتزر أوكراني مع طاقمه والذخيرة المخصصة له في منطقة خيرسون، وفقاً للناطق باسم خدمات الطوارئ الإقليمية الذي تحدث عن مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين وإصابة أربعة آخرين، بالنيران الروسية.

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