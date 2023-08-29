تغيرات المناخ.. عالم يتأرجح بين الأعاصير والحرائق

المصدر: عواصم- وكالات

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جعلت تغيرات المناخ العالم مرجحاً بين الأعاصير وفيضاناتها وحرائق الغابات وكوارثها. ففيما تشهد دول فيضانات مدمرة، تشهد أخرى حرائق كارثية. في طاجكستان، قضى 13 شخصاً على الأقل إثر هطول أمطار غزيرة وسط البلاد، بالقرب من العاصمة دوشانبي.

وذكر بيان مقتضب على الموقع الإلكتروني لرئيس البلاد إمام علي رحمن: «بسبب الأمطار الغزيرة، وقعت كارثة طبيعية تسببت في وفاة 13 شخصاً، بينهم 11 في فاهدات و2 في روداكي». وأعلنت السلطات الصينية أنه تم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مقاطعة هونان وسط البلاد. وذكر مركز السيطرة على الفيضانات والجفاف في المقاطعة، في بيان، أن الأمطار الغزيرة تضرب شمال غربي هونان، ما أدى إلى إطلاق الاستجابة لطوارئ الفيضانات في محافظات سانغتشي وشيمن ويونغشون ومدينة تشانغجياجيه.

عاصفة بإسبانيا

وضربت رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة سواحل إسبانيا على المتوسط، بما في ذلك جزر البليار السياحية، ما تسبب بأضرار جسيمة وتعطيل الملاحة الجوية.

ونقلت الصحافة الإسبانية عن السلطات المحلية أن عدداً من الأشخاص أصيبوا جراء العاصفة. كما تم الإبلاغ عن تساقط أشجار وفيضانات غمرت الشوارع في كل أنحاء المنطقة.وغمرت الفيضانات منطقة نيدرمسيل في النمسا، حيث وضعت السلطات في مقاطعتي تيرول وسالزبورغ في غرب البلاد الناس في حالة تأهب وسط مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة.

عاصفة مدارية

وفي منطقة الكاريبي، تشكّلت العاصفة المدارية «إيداليا» أول من أمس ، حاملة معها الرياح والأمطار إلى المكسيك، فيما توقّع خبراء الأرصاد بأن تشتد قوّتها لتصبح إعصاراً قبل وصولها إلى فلوريدا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وستمرّ العاصفة التي يستبعد بأن تضرب البر في المكسيك عبر خليج المكسيك قبل وصولها إلى شمال غرب فلوريدا، وفق ما أفاد المركز الأمريكي الوطني للأعاصير. وحذّر المركز من أن «إيداليا» ستؤدي إلى «تفاقم خطر وقوع عاصفة تشكل تهديداً لحياة السكان وإلى رياح بقوّة أعاصير على أجزاء من ساحل فلوريدا الغربي ومنطقة شمال غرب فلوريدا اعتباراً من اليوم».

مكافحة حرائق

في إيطاليا، اندلعت حرائق غابات في شمال وغرب صقلية، حول باليرمو وتراباني، أول من أمس. ونظراً لأن الحرائق انتشرت في محيط المطار في تراباني، فقد تم إغلاقه بشكل مؤقت. وما زال الحريق الذي طال غابة داديا، في شمال شرق اليونان، «خارج السيطرة»، وفق ما أعلن عناصر الإطفاء أمس. وقال ناطق باسم عناصر الإطفاء، إن «الحريق ما زال خارج السيطرة» مشيراً إلى أن «نحو 500 عنصر إطفاء تدعمهم 100 مركبة وسبع طائرات وثلاث مروحيات يكافحون النيران». وفي شمال أثينا، واصل الحريق أمس، التمدد لليوم السادس على التوالي في جبل بارنيثا.

حرائق تونس

وفي تونس، أجلت عناصر الدفاع المدني 11 عائلة إثر اندلاع حرائق في قرية العبايدية بولاية جندوبة ليل الأحد/الاثنين. وأخلت العناصر المنازل من السكان والمواشي وقوارير الغاز تحسباً لخسائر أكبر. واندلعت أول من أمس ثلاثة حرائق متزامنة في مناطق فرنانة وعيد دراهم وبسالم بولاية جندوبة التي تضم مناطق شاسعة من مرتفعات وغابات، وسط درجات حرارة فاقت 40 درجة.

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