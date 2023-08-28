للمرة الأولى في تاريخ مصر.. قناة السويس تحقق إيرادات بمليون دولار في ساعة

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حققت هيئة قناة السويس إيرادات وصلت إلى مليون دولار في الساعة، لأول مرة في تاريخ مصر.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن قناة السويس سجلت مليون دولار في الساعة كمجموع قيمة الإيرادات لأول مرة في التاريخ.

وفي الـ6 من أغسطس أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن إيرادات قناة السويس الجديدة بلغت 9.4 مليارات دولار في السنة المالية 2022 - 2023 وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها.

وأكدت أن هذا الرقم يعد رقما تاريخيا في أرباح قناة السويس، مشيرة إلى أن قناة السويس الجديدة أضافت لهذا الشريان العالمي المهم، حيث ساهمت في توفير العملة الصعبة من خلال السفن المارة بالقناة.

كما أوضحت أن قناة السويس تشهد تطويرا كبيرا على مدار السنوات الماضية، مؤكدة أن هذا التطوير أدى إلى تحسين الخدمات بالقناة وتقليل وقت الانتظار واستيعاب أكبر للسفن.

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