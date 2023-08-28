3 قتلى من البحرية الأمريكية بتحطم طائرة

المصدر: (سيدني - د.ب.أ)

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لقي ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية حتفهم وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في حادث تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة الساحل الشمالي لأستراليا خلال تدريبات أمس.

وقالت قوة التناوب البحرية - داروين الأمريكية، في بيان، إنه كان هناك 23 شخصاً على متن الطائرة من طراز «أوسبري ام في-22 بي» عندما سقطت في جزيرة ميلفيل. وتم نقل جنود المارينز الخمسة الذين أصيبوا بجروح خطيرة إلى المستشفى في مدينة داروين.

وقالت رئيسة وزراء الإقليم الشمالي ناتاشا فايلز، في مؤتمر صحافي أمس، إن جميع من كانوا على متن الطائرة من العسكريين الأمريكيين.

ووفقاً لوكالة اسوشيتد برس الأسترالية، يتمركز نحو 150 من مشاة البحرية الأمريكية في داروين، حيث يشاركون في تدريبات عسكرية مع جنود أستراليين وفلبينيين.

وقالت فايلز «إن قوات الدفاع الأسترالية تتعاون مع أصدقائنا في قوات الدفاع الأمريكية للتأكد من أننا نقدم كل مساعدة ممكنة».

وبحسب المعلومات، لم يصب أي من سكان المنطقة النائية بأذى في الحادث.

وكانت تقارير إعلامية محلية ذكرت أمس الأحد أن مروحية عسكرية أمريكية تحطمت قبالة الساحل الشمالي لاستراليا. ونقلت شبكة البث الأسترالية «إيه بي سي» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية القول إن الحادث وقع خلال تدريب «بريداتورز ران 2023».

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