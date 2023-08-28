احتكاك جوي أمريكي روسي فوق البحر الأسود

المصدر: دبي - البيان عواصم - وكالات

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على وقع الصراع الروسي الغربي الدائر في أوكرانيا، وبعد ساعات على قصف صاروخي بعيد المدى على كييف ومناطق أوكرانية أخرى، أعلنت روسيا أمس، أنها نشرت مقاتلة (سو-30) لمنع المسيرة الاستطلاعية (ريبر) التابعة لسلاح الجو الأمريكي من عبور حدودها فوق البحر الأسود.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية إنه «مع اقتراب المقاتلة الروسية حولت المسيرة الأمريكية مسارها بعيداً عن حدود دولة روسيا الاتحادية». وقالت وكالة تاس للأنباء، إن الطائرة المسيرة لم تنتهك حدود الدولة الروسية.

وكانت روسيا شنت هجوماً جوياً فجر أمس، على كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا، بمشاركة خمس قاذفات استراتيجية، مستهدفة خصوصاً مطاراً في مقاطعة كييف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية، قولها أمس، إن القوات الجوية الروسية «نفذت ضربة جوية ناجحة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على أحد المطارات في مقاطعة كييف».

وجاء في البيان: «تم الوصول إلى الهدف، وتحقيق هدف الضربة».

وقالت السلطات الأوكرانية، إن روسيا شنت هجوماً جوياً خلال الليل على أوكرانيا، إذ أطلقت صواريخ على أجزاء أخرى من شمال ووسط البلاد.

وقال الجيش الأوكراني إنه دمر أربعة صواريخ كروز من ما يصل إلى ثمانية أهداف جوية رصدها، وأن بقية الأهداف «ربما كانت زائفة». وأضاف إنه لم ترد تقارير عن ضربات.

وقال روسلان كرافشينكو حاكم منطقة كييف إن شخصين أصيبا ولحقت أضرار بعشرة من المباني بسبب سقوط حطام صاروخ في منطقة بالعاصمة.

من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين فجر أمس، في منطقتي بريانسك وكورسك على الحدود مع أوكرانيا.

وعلى أرض الجبهة، أفادت الدفاع الروسية بمقتل نحو 785 عسكرياً أوكرانياً بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادته الصحافية إسقاط مروحية أوكرانية من طراز مي-8 وطائرتين أوكرانيتين من طراز سو-25 في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك اعتراض 9 صواريخ لراجمات هيمارس وتدمير 30 طائرة مسيرة في مناطق متفرقة في دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي وزابوروجيا وخيرسون.

هجمات وخسائر

في الأثناء، وأعلن مدير المركز الإعلامي لمجموعة القتال الروسية المركزية، ألكسندر سافتشوك، أن وحدات المجموعة صدت سبع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كرانسي ليمان.

وقال المتحدث باسم مجموعة القتال الغربية الروسية ياروسلاف ياكيمكين، إن الوحدات الهجومية من المجموعة صدت أربع هجمات مضادة أوكرانية واستولت على معقلين للجيش الأوكراني في منطقة كوبيانسك، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

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