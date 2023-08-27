مقتل وإصابة 23 شخصاً بتحطم طائرة عسكرية أمريكية في أستراليا

المصدر: أ ف ب

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قتل 3 أشخاص وأصيب 20 آخرون من مشاة البحرية الأمريكية صباح اليوم الأحد في تحطم طائرة عسكرية بجزيرة في شمال أستراليا خلال تدريبات مشتركة.

وقال مفوض الشرطة الأسترالية مايكل مورفي، إن خمسة من العناصر تمّ نقلهم من مكان الحادث إلى مستشفى على البرّ الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.

يشار إلى أن حادث تحطم الطائرة وقع في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البر الأسترالي صباح اليوم.

وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو الى الامام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأمريكي والأسترالي.

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