تحطّم طائرة عسكرية أمريكية خلال تدريبات في أستراليا

المصدر: أ.ف.ب

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تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، خلال تدريبات في شمال أستراليا، وفق ما أفادت مصادر رسمية ووسائل إعلام محلية، اليوم الأحد. وأشارت خدمات الاسعاف، إلى تحطم طائرة في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البر الأسترالي صباح اليوم.

,أوضحت شبكة «ايه بي سي» العامة، أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز أوسبري خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.

وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو الى الامام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأمريكي والأسترالي.

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