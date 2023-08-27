كوريون جنوبيون يحتجون ضد «مياه فوكوشيما»

المصدر: (سيئول - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجمع محتجون في سيئول أمس، لمطالبة الحكومة الكورية الجنوبية باتخاذ تدابير لتجنب ما يخشون أن تكون كارثة تلوح في الأفق نتيجة تصريف اليابان مياه معالجة ملوثة بالمواد المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المنكوبة إلى البحر.

وقال تشوي كيونغ سوك من مجموعة مراقبة الإشعاع الكورية «لن نشهد على الفور كوارث مثل اكتشاف المواد المشعة في المأكولات البحرية، لكن يبدو أن هذا التصريف سيشكل في نهاية المطاف خطراً على قطاع صيد الأسماك المحلي».

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية عن المنظمين أن نحو 30 ألفاً انضموا إلى الاحتجاج.

المياه آمنة

وتقول اليابان ومنظمات علمية إن المياه آمنة. وقالت وكالة مصائد الأسماك اليابانية أمس، إن الأسماك التي تم فحصها في المياه المحيطة بالمحطة لم تحتوِ على التريتيوم.

وقالت كوريا الجنوبية إنها لا ترى أي مشاكل علمية في تصريف المياه، لكن نشطاء البيئة يقولون إنه لم تتم دراسة جميع التأثيرات المحتملة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز