إصابة 12 شخصاً جراء عاصفة عاتية بجنوبى ألمانيا

المصدر: وكالات

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هبت عاصفة عاتية السبت على منطقة شفابن جنوبى ألمانيا وأدت إلى سقوط خيمة في مدينة كيسينج بولاية بافاريا.

وحسب المعلومات الأولية للشرطة، فإن العاصفة أدت إلى إصابة 12 شخصا بينهم ستة في حالة خطيرة. وعندما هبت العاصفة كان هؤلاء الأشخاص منشغلين بإقامة الخيمة وكانوا يحاولون تثبيتها وأُصِيْبُوا خلال ذلك.

ونجا من العاصفة 20 شخصا كانوا يساعدون في إقامة الخيمة.

وأعلنت رئاسة الشرطة في منطقة شفابن عن القيام بعدة عمليات أخرى مشيرة إلى أن هذه العمليات تعلقت بالدرجة الأولى بالأقبية المغمورة بالمياه والأشجار الساقطة. وأدى هطول الأمطار الصلبة إلى حدوث تلفيات في نوافذ الأسقف.

كان المهرجان الشعبي بليرر بدأ في مدينة اوجسبورج السبت، وبسبب الهطول الغزير للأمطار غادر الزائرون أرض المهرجان مساء اليوم.

من جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية مساء اليوم من هبوب عواصف أخرى في جنوب بافاريا. وأطلقت الهيئة أعلى درجات التحذير المؤلفة من أربعة مستويات للمنطقة الحكومية في بافاريا العليا، وحذرت الهيئة من هبوب عواصف عاتية الأمر الذي يمكن أن يتسبب في اقتلاع أشجار من جذورها وحدوث تلفيات في أسطح.

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