التحقيق مع مهندس "إصلاحات اللحظة الأخيرة" لطائرة قائد فاغنر

المصدر: إعداد-السيد محمود المتولي

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يخضع المهندس الذي أجرى إصلاحات اللحظة الأخيرة للطائرة المنكوبة التابعة ليفغيني بريغوجين للاستجواب من قبل السلطات الروسية حيث أدى انفجار إلى سقوط طائرة إمبراير ليجاسي 600 التابعة لزعيم مجموعة فاغنر وقُتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة.

وذكرت قناة VChK-OGPU، أن المهندس سيرجي كيتريش، 41 عامًا، يخضع للاستجواب في الأيام التي تلت الحادث حيث عمل باستمرار مع طائرات بريغوجين وكان قد أجرى آخر الإصلاحات لاستبدال فرامل جهاز الهبوط والمبرد التوربيني، ويعتقد المحققون أنه من الممكن أن تكون قنبلة قد زرعت أثناء إصلاحات اللحظة الأخيرة وفق صحيفة ديلي ستار.

وتم بعد وقت قصير من الانفجار، نقل كيتراش تحت رعاية الخدمات الخاصة ونقله إلى موقع التحطم واستجوابه من قبل محقق الحوادث، ولا يزال قيد التحقيق، كما لا يعرف مصير مهندسين آخرين شاركا في تركيب المعدات.

ونشرت هيئة الطيران الروسية قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة: "بريغوجين يفغيني، بروبوستين سيرغي، ماكاريان يفغيني، توتمين ألكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين دميتري، ماتوسيف نيكولاي"، وأعضاء الطاقم: "ليفشين أليكسي القائد، كريموف رستم مساعد الطيار، راسبوبوفا كريستينا مضيفة طيران".

وقدم بوتين التعازي لأسرة مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريغوجن.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين " أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا"، واصفا بريغوجين بأنه رجل ارتكب "أخطاء" جسيمة لكنه "حقّق نتائج".

وأكد بوتين أن ضحايا تحطم طائرة فاغنر قدموا "مساهمة كبيرة" في أوكرانيا، ووعد بالتحقيق في تحطم طائرة بريغوجين "حتى النهاية".

وأضاف بوتين "سنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب. الفحوص جارية، فحوص فنية وجينية"، لافتا إلى أن التحقيق "سيستغرق بعض الوقت".

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