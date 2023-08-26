الصين تطالب أمريكا بالكف عن «تسليح» تايوان

المصدر: (بكين - وكالات)

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حضت وزارة الدفاع الصينية، أمس، الولايات المتحدة، على الكف عن «تسليح» تايوان. يأتي ذلك في أعقاب موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أنظمة بحث وتتبع، تعمل بالأشعة تحت الحمراء لطائرات مقاتلة «إف 16»، ومعدات أخرى، لتايوان، في صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الناطق باسم الوزارة، تشانغ شياو قانغ، في بيان: «تحض الصين الجانب الأمريكي على الوفاء بالتزامه بعدم مساندة استقلال تايوان، والتوقف على الفور عن تسليح تايوان، ووقف تعزيز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان».

في الأثناء، أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، أن الرئيس، شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أجريا محادثات «صريحة ومعمقة»، لتهدئة التوتر على الحدود المتنازع عليها بين بلديهما خلال أول لقاء ثنائي جمعهما منذ فترة طويلة.

والتقى جين بينغ ، مودي، خلال حضورهما قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا، فيما وصفت «الخارجية الصينية» اللقاء، بأنه «تبادل صريح ومعمق لوجهات النظر». وقال ناطق باسم الوزارة، إن «الرئيس شي أكد أن تحسين العلاقات الصينية الهندية يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.. ويتعين على الجانبين أن يأخذا في الاعتبار كل المصالح المتصلة بعلاقاتهما الثنائية، وأن يتعاملا على نحو صحيح مع قضية الحدود من أجل العمل بشكل مشترك للحفاظ على السلام».

من جهته، قال وزير الخارجية الهندي، فيناي كواترا، إن مودي سلط الضوء على القضايا التي لم يتم حلها على طول خط السيطرة الفعلية الذي يفصل منطقة لاداخ في جبال الهيملايا الهندية عن الأراضي الصينية، حيث وقع الاشتباك الدامي عام 2020.

وصرح كواترا لصحافيين: «أكد مودي أن.. مراقبة خط السيطرة الفعلية واحترامه أمر ضروري لتطبيع العلاقات الهندية الصينية».

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