ترامب يندد خلال احتجازه بـ«مهزلة قضائية»

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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ندد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بـ«مهزلة قضائية»، بعد توقيفه رسمياً، أول من أمس، في جورجيا، بتهمتَي الابتزاز، والتآمر، واصفاً ما حصل بـ«تدخل انتخابي».

وقال ترامب لصحافيين، وقد التقطت له صورة جنائية في سجن مقاطعة فولتون: «ما حدث هو مهزلة قضائية. لم أرتكب أي خطأ». وأضاف: «ما يفعلونه تدخل في الانتخابات».

وعاد ترامب إلى حسابه على منصة «إكس»، بمنشور يظهر صورته من احتجازه. ونشر «صورة جنائية» التقطت له في سجن مقاطعة فولتون، مع عبارة «تدخل في الانتخابات.. لا تستسلم أبداً».. تضمن المنشور دعوة لأنصاره للتبرع، دعماً لحملته لانتخابات الرئاسة العام المقبل.

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