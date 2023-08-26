بايدن: أمريكا تحاول تحديد كيف سقطت طائرة بريغوجين

المصدر: وكالات

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن مسؤولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفجيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها.

ووجهت روسيا توبيخا إلى بايدن في وقت سابق بعدما عبر عن عدم دهشته من مقتل بريجوجن في حادث تحطم طائرة، وحذرت واشنطن من الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وردا على سؤال الصحفيين عن سبب سقوط طائرة بريجوجن، قال بايدن "لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد... نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله".

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لعائلة بريجوجن أمس الخميس ليقطع صمته في أعقاب تحطم طائرة بريغوجين بعد شهرين من قيادته تمردا ضد قادة الجيش الروسي.

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