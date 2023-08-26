مقتل 5 في إعصار وعواصف رعدية بميشيجان الأمريكية

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون الجمعة إن خمسة على الأقل لاقوا حتفهم عندما اجتاح إعصار وعواصف رعدية شديدة ولاية ميشيجان الأمريكية مساء الخميس، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف وسقوط الأشجار وتضرر المنازل وتعطل المرور.

وقالت إدارة الطوارئ بمقاطعة إنجام إن الإعصار قطع الطريق السريع (إنترستيت 96) متجها إلى جنوب غربي لانسينج، متسببا في انقلاب السيارات ومقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين على الطريق. وأشار مسؤولو الطوارئ إلى أن شخصا آخر لقي مصرعه عندما سقطت شجرة على منزل في لانسينج.

وقال مكتب قائد الشرطة بمقاطعة كينت إن ثلاثة آخرين قتلوا، وهم شابة في أوائل العشرينيات وطفلتان إحداهما رضيعة عمرها سنة واحدة والثانية عمرها ثلاثة أعوام، في حادث مروري ذي صلة بالإعصار بالقرب من سيدار سبرينجز الواقعة غرب ميشيجان.

وأفاد مسؤولون أن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 145 كيلومترا في الساعة اجتاح مقاطعة إنجام ومنها إلى مقاطعة ليفينجستون مساء أمس الخميس.

وقالت جريتشين ويتمر حاكمة ولاية ميشيجان في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا، "ظللنا نعمل مع السلطات المحلية طوال الليل لمتابعة الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية".

وأضافت أنها ستعلن حالة الطوارئ للمساعدة في توصيل الموارد إلى المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وأفاد موقع (باور أوتيدج دوت كوم) بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 460 ألف عميل في ميشيجان حتى ظهر اليوم الجمعة.

وبلغ العدد قرابة مليون عميل في الساعات الأخيرة من يوم الخميس والساعات الأولى من الجمعة.

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