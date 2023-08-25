الحزب الجمهوري يصدر بياناً نارياً بشأن الاعتقال الرابع لترامب

المصدر: البيان

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أصدرت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، إليز ستيفانيك، بيانا بشأن الاعتقال الرابع للرئيس السابق دونالد ترامب، واصفة ذلك بـ"غير الدستوري وغير المسبوق".

وجاء في البيان: "يواصل جو بايدن تسليح الحكومة بشكل غير قانوني ضد الرئيس ترامب، أكبر خصم سياسي له في البيت الأبيض" وفق روسيا اليوم.

وأضافت: "تظهر استطلاعات الرأي تلو الأخرى أن دونالد ترامب يتفوق على منافسيه الجمهوريين بأكثر من 40 نقطة ويتفوق على جو بايدن في الولايات المتأرجحة، لطعنه بشكل مشروع في نتائج الانتخابات، وهو أمر كان يتمتع بالسلطة القانونية للقيام به، وترفض وسائل الإعلام الرئيسية الإبلاغ عن اعتراض الديمقراطيين على نتائج الانتخابات الرئاسية في الأعوام 2001 و2005 و2016، وهو كل رئيس جمهوري في هذا القرن".

وختم البيان: "سوف يحقق الجمهوريون في التواطؤ الفاسد بين جاك سميث وفاني ويليس، وهو الأمر الذي سُئلت عنه فاني ويليس ورفضت إنكاره. الطريقة الوحيدة لإنقاذ جمهوريتنا هي أن يحشد الجمهوريون خلف حملة الرئيس ترامب لهزيمة هذه الاتهامات الزائفة واستعادة البيت الأبيض في عام 2024".

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