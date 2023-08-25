قديروف: وفاة بريغوجين خسارة كبيرة لروسيا

المصدر: البيان

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قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين قدم مساهمة كبيرة في العملية العسكرية الخاصة، مبينا أن وفاته تعتبر خسارة كبيرة لروسيا.

وكتب رئيس الشيشان في قناته على "تيليغرام" عن بريغوجين: "مما لا شك فيه أنه قدّم مساهمة كبيرة في العملية العسكرية الخاصة، وهذا الفضل لا يمكن أن ينتزعه أحد منه. وفاته خسارة كبيرة للدولة بأكملها. أتقدّم بالتعازي الصادقة لعائلة وأصدقاء يفغيني فيكتوروفيتش" وفق روسيا اليوم.



وتابع قديروف عن بريغوجين: "لكنه في الآونة الأخيرة إمّا أنه لم ير أو لم يرغب في رؤية الصورة الكاملة لما يحدث في البلاد. لقد طلبت منه أن يتخلى عن الطموحات الشخصية في سبيل أمور ذات أهمية وطنية قصوى. وأن كل شيء آخر يمكن أن يتقرر في وقت لاحق، ولكنه كان كذلك، بشخصيته الحديدية ورغبته في تحقيق هدفه هنا وحالا".

ولقي بريغوجين يوم أمس الأربعاء حتفه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله مع 9 أشخاص آخرين بينهم طاقم الطائرة، في مقاطعة تفير قرب موسكو.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق يوم الخميس، عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاغنر"، مشيرا إلى أن بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا.

وأكد أيضا أن "فاغنر" ساهمت بشكل فعّال في مكافحة النازية بأوكرانيا "ولن ننسى هذا أبدا".

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