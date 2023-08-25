ترامب: بايدن «أسوأ رئيس».. والتهم الموجهة لي تافهة ومفتعلة

المصدر: عواصم - وكالات

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هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن، خلال مقابلته الانتخابية الأولى على منصة «إكس»، التي حاوره خلالها المذيع ومقدم البرامج السابق على «فوكس نيوز»، تاكر كارلسون، كما هاجم ترامب منافسيه لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض، بالتزامن مع أول مناظرة للمرشحين للانتخابات التمهيدية الجمهورية.

وقال ترامب، منذ الدقائق الأولى من المقابلة المسجلة مسبقاً: «قررت أنه من الأنسب لي ألا أشارك في المناظرة»، التي تجري في ميلواكي بولاية ويسكونسن. وأضاف: «هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين، وأتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر حتى أن يكونوا مرشحين للرئاسة؟».

وركز ترامب انتقاداته خلال المقابلة، حيث بدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكونسن، على الرئيس بايدن ، حيث قال عنه: «جو بايدن أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا».

وأضاف: «أعتقد أن وضعه الذهني أسوأ من وضعه الجسدي، ولا يمكن القول إنه بطل رياضي». وتابع ترامب: «لا أظن أنه سيتمكن من الوصول إلى النهاية، لكن لا أحد يعلم».

وأكد ترامب حتمية الوقف الفوري للحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال: «حرب أوكرانيا يجب أن تنتهي على الفور، ليس بسبب طرف أو آخر، لكن بسبب مقتل مئات الآلاف من الناس. ما كنت لأبدأ الحرب أبداً لو كنت الرئيس».

وعن خصومه الجمهوريين، رأى ترامب أن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس «حالة ميؤوس منها»، وأعرب عن «خيبة أمله» حيال نائبه السابق، مايك بنس.

كما رد ترامب على مدى نحو 45 دقيقة على أسئلة كارلسون، الذي يجسد الأوساط الأمريكية المحافظة، في مقابلة شملت موضوعات متنوعة، وغير متوقعة أحياناً، مثل وفاة الملياردير، جيفري إيبستين، في السجن بعد إدانته بتهمة استغلال قاصرات ، قال عنه ترامب: «أعتقد أنه انتحر على الأرجح»، وكذلك علاقته بزعيم كوريا الشمالية، حيث قال ترامب: «تعرفت على الرئيس كيم جونغ أون في كوريا الشمالية، لقد قمت بعمل رائع معه، أبعدنا عن حرب نووية، وإلا لكان لدينا 40 ألف جندي ميت».

كذلك تحدث ترامب عن برنامجه، مؤكداً أنه حال تم انتخابه ستكون أولويته «إغلاق الحدود» مع المكسيك، للحد من الهجرة التي تمثل موضوعاً حساساً في الولايات المتحدة.

وسئل ترامب عن احتمال نشوب حرب أهلية، أو نزاع في الولايات المتحدة، فأجاب: «لا أدري». وتابع: «ثمة مستوى من الحماس لم أشهده من قبل. ثمة مستوى من الكراهية لم أشهدها من قبل، هذا على الأرجح مزيج سيئ».

وأكد ترامب، الذي وجهت إليه تهم في أربع قضايا، أن هذه التهم «تافهة ولا معنى لها ومفتعلة».

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