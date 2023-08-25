تشارلز الثالث يزور فرنسا سبتمبر المقبل

المصدر: (عواصم - وكالات)

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أعلن قصر بكنغهام في لندن، وقصر «الإليزيه» (الرئاسة الفرنسية) في باريس، أمس، أن الملك تشارلز الثالث، سوف يقوم بزيارة إلى فرنسا في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر المقبل، بعدما أرجئت زيارة رسمية سابقة، كانت مقررة مارس الماضي، على خلفية الأحداث والاحتجاجات على تعديلات نظام التقاعد الفرنسي.

وذكر قصر «بكنغهام»، في بيان، «الزيارة تحتفي بالتاريخ، والثقافة، والقيم المشتركة، للمملكة المتحدة وفرنسا». فيما أفاد قصر «الإليزيه»، في بيان، «سيقوم الملك تشارلز الثالث، والملكة كاميلا، بزيارة دولة إلى فرنسا في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2023».

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن زيارة تشارلز الثالث «شرف كبير لفرنسا، تأتي في وقت تستضيف البلاد كأس العالم للرجبي»، وأن هذه الزيارة «ستشهد على عمق الروابط التاريخية التي توحد البلدين والشعبين».

ونوّه «الإليزيه» إلى أنه بالنسبة لقادة البلدين، تعد الزيارة فرصة لمواصلة التزامهما المشترك بالحفاظ على الطبيعة، وهو موضوع شهد تعاوناً مشتركاً، ووثيقاً بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وكان تشارلز الثالث اختار فرنسا لتكون أول زيارة رسمية له بعد توليه العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، حيث كان من المتوقع أن يصل إلى باريس 26 مارس الماضي في زيارة دولة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، هي الأولى له إلى الخارج منذ توليه العرش، إلا أن الزيارة تم تأجيلها بسبب المظاهرات التي كانت تجتاح فرنسا في ذلك الوقت على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد.

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