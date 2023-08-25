روسيا تحذر من مغبة التدخل العسكري في النيجر

المصدر: (جوهانسبرغ - د.ب.أ)

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حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، من تداعيات تدخل التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا «إيكواس» العسكري في النيجر.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي، في ختام أعمال قمة تجمع «بريكس» بجنوب أفريقيا، إن هجوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» لهذه الدولة سيكون مدمراً لآلاف الأشخاص.

وأضاف : لا أعتقد أن الهجوم سيفيد أحداً. بالفعل يتم إنشاء قوة من الجزء الآخر للتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا لمواجهة الهجوم .. لا أتمنى حقاً للأفارقة هذا النوع من السيناريو، سيكون مدمراً، ومدمراً لعدد كبير من الدول، ولآلاف البشر.

ودعا لافروف لدراسة الأسباب الحقيقية، التي تقف وراء الانقلابات، مثلما حدث في النيجر، لافتاً إلى أن الغرب يستهلك الموارد الأفريقية، خلافاً لروسيا، التي تصرفت بشكل مختلف، في قطاعات الصناعة، والتعليم، والطب، في القارة السمراء.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، شهدت النيجر انقلاباً، حيث تمت الإطاحة بالرئيس، محمد بازوم، وتم تبرير الخطوة بالإخفاقات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لبازوم.

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