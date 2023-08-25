أوكرانيا تنفي علاقتها بمقتل قائد «فاغنر»

المصدر: كييف - وكالات

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نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن تكون لبلاده علاقة، من قريب أو من بعيد، بمقتل قائد مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية، يفغيني بريغوجين. فيما اعتبر أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني أن مقتل بريغوجين «كان متوقعاً بعد تمرده ضد الكرملين». في وقت رفض زيلينسكي الانتقادات الغربية الموجهة له بشأن توزيع انتشار القوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، خلال حديث مع صحافيين في العاصمة كييف: «لا علاقة لنا إطلاقاً بهذا الوضع بكل تأكيد». وأوردت «رويترز»، نقلاً عن وكالة «إنترفاكس»، الأوكرانية للأنباء، عن زيلينسكي قوله إن بلاده ليست متورطة في وفاة قائد مجموعة «فاغنر». وتابع زيلينسكي: «أعتقد أن الجميع يعرف من المسؤول عن ذلك، ومن المتورط في هذا الحادث».

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وصرحت وكالة الطيران الروسية، أن بريغوجين نفسه، والقائد البارز، ديميتري أوتكين، كانا على متن الطائرة المنكوبة، وأضافت إنه لا يوجد أحياء في الحادث الذي أسفر عن تحطمها. فيما لم يعلق «الكرملين»، ولا وزارة الدفاع الروسية على الحادث.

من جانبه، اعتبر أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني، أن «مقتل قائد فاغنر كان متوقعاً بعد تمرده يونيو الماضي ضد الكرملين».

وقال ميخايلو بودولياك لصحيفة «بيلد»: «وقّع بريغوجين مذكرة إعدامه لحظة توقفه على بعد 200 كيلومتر من موسكو». في حين أفادت قناة «غراي زون تليغرام»، التابعة لـ«فاغنر»، بأن الطائرة أسقطت عمداً.

في الأثناء، رفض زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف الانتقادات الغربية بشأن توزيع انتشار القوات الأوكرانية رداً على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»:

ونقل تقرير الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، ومسؤولين غربيين آخرين، قولهم، إن كييف تركز عدداً قليلاً جداً من الوحدات جنوبي أوكرانيا. وقالوا إن هذا هو السبب في أن التقدم المأمول نحو بحر آزوف يتوقف، ونصحوا كييف بتغيير التكتيكات.

وقال زيلينسكي، إن الجيش الروسي ينتظر فقط أن تهمل أوكرانيا حماية بعض أجزاء الجبهة للتقدم الفوري في الشرق. وأضاف: «لن نتخلى عن خاركيف، أو دونباس، أو بافلوهراد، أو دنيبرو. هذا أمر جيد».

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