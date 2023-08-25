البنتاغون يرجّح مقتل بريغوجين ويستبعد إسقاط طائرته بصاروخ

المصدر: أ ف ب

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رجّحت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أن يكون زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين قد قُتل في تحطّم الطائرة التي كانت تقله الأربعاء قرب موسكو، مؤكّدة في الوقت نفسه عدم وجود معطيات تدعم فرضية أنّ الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض-جو.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إنذ "تقييمنا، بناء على مجموعة من العوامل، هو أنّه قضى على الأرجح".

وشدّد رايدر على عدم حيازة البنتاغون أيّ معلومات عن سبب تحطّم الطائرة التي أكدت السلطات الروسية مقتل الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها وهم سبعة ركاب وطاقم من ثلاثة أفراد.

لكنّ رايدر استبعد الفرضية المتداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إسقاط الطائرة بصاروخ.

وقال إنّ الجيش الأمريكي لا يمتلك "معلومات تؤشّر إلى ارتباط صاروخ أرض-جو" بالحادث، مشيراً إلى أنّ التكهّنات بتحطّم الطائرة لهذا السبب "غير دقيقة".

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