بعد طرح اسمه من بوتين.. من هو "ذو الشعر الرمادي" المرشح لقيادة فاغنر؟

المصدر: البيان

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بعد فشل تمرد فاغنر في أواخر يونيو الماضي، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقاتلي المجموعه أن يقودها أندريه تروشيف، وفقًا لتصريحات أدلى بها الرئيس الروسي لصحيفة "كوميرسانت" فهل يعود للواجهة ويتولى قيادة المجموعة المسلحة خلفاً ليفغيني بريغوجين بعد مقتله في حادث تحطم طائرة.

ووفق الصحيفة ذاتها فإن الرئيس الروسي قال لمقاتلي فاغنر في اجتماع بعد فشل التمرد أن أمامهم خيارات عدة بما فيها مواصلة القتال تحت امرة قائدهم المباشر، وهو الرجل الذي يُرمز له باسم "سيدوي" ما تعني بالروسية "ذو الشعر الرمادي".

من هو أندريه تروشيف؟

-هو كولونيل روسي متقاعد وعضو مؤسس ومدير تنفيذي لمجموعة فاغنر، وفقًا لوثائق العقوبات التي نشرها الاتحاد الأوروبي وفرنسا.

- وكان "ذو الشعر الرمادي" "سيدوي" هو الاسم الحركي لأندريه تروشيف، القيادي البارز في فاغنر، وفقا لوثائق عقوبات الاتحاد الأوروبي والوثائق الرسمية الفرنسية ومصادر مطلعة وتقارير إعلامية روسية.

-قال الاتحاد الأوروبي إن من بين شركائه ديمتري أوتكين، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة بالمخابرات العسكرية الروسية.

-ونقلت صحيفة كوميرسانت عن بوتين قوله إن "سيدوي" كان القائد الحقيقي لفاغنر، حسب ما أشارت وكالة "رويترز".

-وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "المدير التنفيذي (رئيس الموظفين) لمجموعة فاغنر" في وثيقته لعام 2021 التي تقول أيضا إنه كان أحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة.

- ولد تروشيف في لينينغراد، الاسم الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية لسانت بطرسبرغ، في 5 أبريل 1962، وفقا لمصادر روسية.

-حارب في أفغانستان خلال حرب الاتحاد السوفييتي التي استمرت عشر سنوات هناك. بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، خدم في شمال القوقاز مع الجيش الروسي ثم في SOBR، وهي وحدة من القوات الخاصة للرد السريع التابعة لوزارة الداخلية الروسية. كان قائدا في الوحدة.

-لخدمته في أفغانستان، حصل تروشيف على وسام النجمة الحمراء مرتين، حصل على أعلى ميدالية روسية، بطل روسيا، في عام 2016 .

-ظهرت صورة في وسائل الإعلام الروسية عام 2017 تظهر بوتين إلى جانب تروشيف وأوتكين وآخرين. يرتدي كلا الرجلين عدة ميداليات. يُعتقد أن الصورة تعود لعام 2016.

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