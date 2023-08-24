تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحلة طائرة قائد فاغنر المنكوبة

المصدر: البيان

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كشف موقع Flightradar24 المختص بتتبع جميع رحلات الطيران في العالم، اللحظات الأخيرة للطائرة التي أقلت قائد مجموعة فاغنر قبل تحطمها، الأربعاء.

وتحطمت طائرة ركاب خاصة الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم "فاغنر" يفغيني بريغوجين كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.

نشر موقع Flightradar24 المختص بتتبع جميع رحلات الطيران في العالم، اللحظات الأخيرة للطائرة التي أقلت قائد مجموعة فاغنر قبل تحطمها، الأربعاء.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو.

ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة: "بريغوجين يفغيني، بروبوستين سيرغي، ماكاريان يفغيني، توتمين ألكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين دميتري، ماتوسيف نيكولاي".

وأعضاء الطاقم: "ليفشين أليكسي القائد، كريموف رستم مساعد الطيار، راسبوبوفا كريستينا مضيفة طيران".

اللحظات الأخيرة لطائرة وفقا لموقع مراقبة الطيران:

-الموقع تلقى البيانات لأول مرة من الطائرة في الساعة 2:46 ظهرا بالتوقيت المحلي.

-ارتفعت الطائرة إلى ارتفاع 8500 متر بين الساعة 2:59 ظهرا و3:11 ظهرا.

-بعد 9 دقائق، توقفت الطائرة عن إرسال البيانات، مما يعني لحظة الضربة.

-على الرغم من أن الطائرة لم تكن تنقل معلومات الموقع، فقد تم بث بيانات أخرى مثل الارتفاع والسرعة والمعدل الرأسي وإعدادات الطيار الآلي.

-هذه البيانات هي التي توفر بعض المعلومات عن اللحظات الأخيرة من الرحلة.

-في الساعة 3:19 ظهرا، انخفضت الطائرة لفترة وجيزة قبل أن تصل إلى أقصى ارتفاع 9000 متر.

-انخفضت مرة أخرى إلى ارتفاع 8300 متر تقريبا، قبل أن ترتفع قليلا مرة أخرى.

-ثم بدأ الهبوط بشكل حاد، حيث أظهرت البيانات النهائية أنها كانت على ارتفاع 6000 متر، قبل أن تتوقف عن تسجيل أي بيانات للموقع.

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