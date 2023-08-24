روسيا.. مقتل قائد «فاغنر» في تحطم طائرة

المصدر: موسكو، كييف-وكالات

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لقي يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة ومعه 10 أشخاص، مصرعه في تحطم طائرة خاصة خلال انتقالها من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، أمس، أن بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة كان على قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص. وذكرت قناة «آر تي عربية» أن بريغوجين لقي حتفه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورغ.

ونقلت «آر تي عربية» عن المكتب الصحافي لهيئة الطيران المدني الروسية قوله في بيان إن طائرة رجال الأعمال الخاصة طراز «إمبراير» تحطمت في مقاطعة تفير، ولقي جميع من كانوا على متنها حتفهم، وهم 3 طيارين و7 ركاب.

قبل ذلك، أفادت وكالة الإعلام الروسية أمس، بأن روسيا عينت قائماً جديداً بأعمال قائد القوات الجوية ليحل محل سيرغي سوروفيكين، الذي اختفى عن الأنظار بعد تمرد اليوم الواحد الفاشل الذي قامت به مجموعة فاغنر.

وقالت وسائل إعلام روسية وأجنبية إن سوروفيكين يجري التحقيق معه بتهمة التواطؤ المحتمل في التمرد، «وهو قيد الإقامة الجبرية حالياً». ونقلت وكالة الإعلام الروسية أمس، عن مصدر لم تذكر اسمه القول أن سوروفيكين أعفي من منصبه، وعُين الكولونيل جنرال فيكتور أفزالوف رئيس أركان القوات الجوية قائماً بأعمال قائد القوات الجوية مؤقتاً.

طائرات مسيرة

يأتي هذا فيما ألحق هجوم أوكراني بالمسيّرات استهدف حياً في موسكو أضراراً في مبنى. وأسقطت الدفاعات الروسية مسيّرتين أوكرانيتين بمنطقتين ضمن نطاق موسكو هما مويسكي وخيمكي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مسيّرة ثالثة اصطدمت بمبنى يقع في حي بموسكو، بعدما أحبطت الدفاعات الجوية الهجوم. وعلقت حركة الملاحة الجوية في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو لمدة قصيرة.

3 قتلى

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء هجمات بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلغورود الحدودية الروسية. قبل ذلك، قال حاكم المنطقة، فياتشيسلاف غلادكوف إنه وقعت أضرار طفيفة بالمباني. وأضاف إن الأشخاص لقوا حتفهم في هجوم ثان.

وفيما قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنها دمرت منظومة «إس-400 تريومف» للدفاع الجوي الروسي في شبه جزيرة القرم، أعلنت كييف أن الضربات الروسية على موانئها البحرية والنهرية دمّرت 270 ألف طن من الحبوب خلال شهر.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إنه في الليلة قبل الماضية وحدها تسبب قصف في خسارة ميناء إزمايل 15 بالمئة من قدرته على التصدير، فيما خسر ميناء ريني 35,000 طن من الحبوب.

ميدانياً، قال الجيش الأوكراني إنه أحرز مكاسب في منطقة زابوريجيا بالقرب من نوفوبروكوبيفكا، جنوب شرق قرية روبوتين.

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