قناة بريغوجين على تيليغرام: طائرة قائد فاغنر أُسقطت

المصدر: وكالات

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ذكرت قناة يفيجني بريجوجين على تطبيق تليجرام أن طائرة رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، التي أشارت تقارير إلى أنه لقي حتفه لدى تحطمهما، تم إسقاطها في سماء روسيا، في ضربة موجهة.

وأوضحت قناة "جراي زون" على تليغرام أن دفاعات مضادة للطائرات أسقطت الطائرة فوق منطقة تفير، لكنها ألقت بظلال شك على مقتل بريجوجين من عدمه.

وعادة ما كان بريجوجين يستخدم قناة "جراي زون" لنشر مقاطعه المصورة.

وورد على القناة أن طائرتين تابعتين لمجموعة فاجنر كانتا في الجو في نفس الوقت.

وأضافت القناة أن الطائرة الثانية التفت وتوجهت صوب سان بطرسبرج، لتهبط في مطار أوستافييفو جنوب موسكو.

وشككت القناة في رواية السلطات التي أشارت إلى أن اسم بريجوجين كان ضمن قائمة ركاب الطائرة الأولى، وأنه لقي حتفه.

وأضافت: "ليست هناك معلومات محددة حاليا عن مكان وجود يفيجني بريجوجين في نهاية المطاف".

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أنه تم فتح تحقيق في حادث التحطم.

وكانت آخر مرة شوهد فيها رئيس مجموعة فاجنر في مقطع مصور نشر أمس الأول الاثنين، يزعم أنه تم التقاطه في أفريقيا.



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