روسيا لا تستبعد وفاة قائد «فاغنر» بحادث تحطم طائرة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت السلطات الروسية أنها لا تستبعد وفاة يفجيني بريجوجن، قائد مجموعة «فاغنر» بحادث تحطم طائرة.

وأعلنت أن طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص تحطمت، اليوم، في منطقة تفير، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدةً مقتل كل من كان على متنها.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في منشور على تطبيق «تلغرام»: «كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص».

وأضافت أنه «وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة».

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس» أن قائد «فاغنر» قد يكون على متن الطائرة المنكوبة.

من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، اليوم، أن بريجوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت، وهو ما أكدته قناة «آر تي عربية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز