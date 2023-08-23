الرئيس الصيني يعلق على "الذكاء الاصطناعي" في قمة بريكس

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رغم هيمنة القضايا الاقتصادية والتعاون الجماعي على قمة دول مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا، لم يغب الذكاء الاصطناعي عن أعمال القمة.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية تطوير منتجات ذكاء اصطناعي أكثر أماناً واعتمادية، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح عصر جديد في التنمية، لكنه يمثل خطراً محدقاً أيضاً.

وأضاف: "يسعدنا امتلاكنا معهد خاص في هذا المجال وأن نشارك أصدقاءنا ذلك، حتى يكون استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر أمناً".

وأعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لدول بريكس في مجال الزراعة والتكنولوجيا والصناعة، مشيراً إلى أن بكين ستعمل مع دول بريكس على إنشاء تحالف صناعي للتنمية المستدامة.

ووقعت جنوب إفريقيا والصين، الأربعاء، على هامش قمة مجموعة دول بريكس، اتفاقيات في مجالات تشمل تكنولوجيا الحد من الانبعاثات ونقل الكهرباء وتوزيعها والطاقة النووية.

وتأتي الاتفاقيات في إطار جهود حكومة جنوب إفريقيا لإنهاء انقطاعات الكهرباء القياسية التي تشكل عائقاً رئيسياً أمام النمو الاقتصادي.

وانطلقت قمة بريكس للاقتصادات الناشئة، وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، الثلاثاء، وتستمر إلى الخميس في جوهانسبرج.

ويسعى أعضاء بريكس إلى الاستفادة من القمة لتكوين ثقل مواز للهيمنة الغربية على المؤسسات العالمية.

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