اليونان تكافح للسيطرة على حرائق الغابات

المصدر: د.ب.أ

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واصل رجال الإطفاء، جهودهم لمكافحة العديد من حرائق الغابات، بمختلف أنحاء اليونان، اليوم الأربعاء. وتجرى حالياً جهود واسعة للسطرة على الحريق، الذي اندلع في سفح جبل بارنيثا، وهو أعلى جبل بين الجبال الأربعة، التي تلوح في الأفق فوق العاصمة اليونانية، أمس الأول الاثنين، وفق صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وأدى الحريق إلى تدمير منازل ومركبات في ضاحية هاسيا. ويتم اتخاذ إجراءات واسعة لمنع وصول الحريق إلى الحديقة الوطنية في الجبل.

ولليوم الخامس على التوالي، تجرى عمليات لإخماد الحرائق في مقاطعة إفروس، القريبة من الحدود التركية، حيث لقي 18 شخصا حتفهم، أمس الثلاثاء.

ويعد الوضع سيئاً بشكل كبير في شمال شرق البلاد، إذ أظهرت لقطات تلفزيونية، أفراداً في ضواحي مدينة ألكسندروبوليس الساحلية، وهم يكافحون من أجل إنقاذ منازلهم.

وتم إخلاء المستشفى الجامعي والعديد من القرى المحيطة بالمدينة، إلا أن هناك حرائق كبيرة مستعرة أيضا في جزيرتي إيوبوا وكيثنوس، وأيضاً بالقرب من مدينة كافالا الساحلية في شمال اليونان.

وجرى أمس الثلاثاء نشر ثلاث مروحيات إطفاء و27 سيارة إطفاء لمكافحة ألسنة اللهب، في ظل هبوب رياح قوية على بلدية أسبروبيرجوس، التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا غرب وسط أثينا.

وتم إخلاء جزء من المنطقة كإجراء احترازي، كما تم إغلاق الطرق المحيطة. وحثت قوات الدفاع المدني السكان في البلدات المجاورة، إبقاء نوافذهم مغلقة وعدم مغادرتها.

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