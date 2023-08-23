مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية بعد توقفها بسبب مسيرات

المصدر: (رويترز)

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قالت هيئة الطيران الروسية اليوم الأربعاء إن مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية بعد تعليق مؤقت للطيران في الساعات المبكرة من اليوم نتيجة محاولة هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة اليوم إن نظم الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو.

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