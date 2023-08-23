روسيا تدمر سفينتين حربيتين أوكرانيتين في البحر الأسود

المصدر: أ ف ب

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أعلنت موسكو الثلاثاء أنّها دمّرت سفينتَين حربيتَين أوكرانيتَين في البحر الأسود، في أحدث مواجهة في الممرّ المائي منذ انسحاب موسكو من اتفاق مهمّ لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وتصاعدت الهجمات من الجانبين في البحر الأسود منذ انسحبت روسيا في يوليو من اتفاق برعاية الأمم المتحدة أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن.

وسبق أن قصفت روسيا بنى تحتية لمرافئ أوكرانية في البحر الأسود وعلى نهر الدانوب، فيما هاجمت أوكرانيا سفنا روسية في مياهها وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليغرام إنّ طائرة سوخوي إس يو-30 تابعة لها دمّرت "زورق استطلاع" تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية في "منطقة مرافق لإنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".

ولم يكشف البيان أيّ تفاصيل بشأن نوع الزورق الذي دُمّر أو مكان الهجوم الذي يأتي بعد وصول أول سفينة شحن مدنية أبحرت في البحر الأسود من أوكرانيا إلى اسطنبول في تحد للحصار الروسي.

وفي وقت لاحق، تحدثت الوزارة عن تدمير زورق ثان، قائلة على تيليغرام "قرابة الساعة 11,00 صباحا (08,00 ت غ) شرق جزيرة الأفعى، دمّرت طائرة تابعة للقوات المسلّحة الروسية زورقاً سريعاً أمريكي الصنع طراز ويلارد سي فورس كانت على متنه مجموعة إنزال تابعة للقوات المسلّحة الأوكرانية".

وكانت موسكو قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستتعامل مع أي سفينة تقترب من أوكرانيا في البحر الأسود بوصفها سفينة شحن عسكرية محتملة عقب انهيار اتفاق الحبوب.

وليل الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها أسقطت مسيّرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود على مسافة 40 كيلومتراً شمال غرب شبه جزيرة القرم.

ولاحقا أعلنت الوزارة نشر مقاتلتين لاعتراض مسيّرتين فوق البحر الأسود، من دون تحديد الجهة التي تتبعان لها.

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