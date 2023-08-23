18 مهاجراً ضحايا لحرائق الغابات في اليونان

المصدر: عواصم- وكالات

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عُثر على جثث 18 شخصاً يشتبه بأنهم مهاجرون أمس، في غابة اجتاحتها النيران في شمال شرق اليونان، فيما تتواصل حرائق الغابات في إسبانيا وإيطاليا.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس للتلفزيون إنه عُثر على الجثث في متنزه داديا الوطني بالقرب من الحدود مع تركيا، وهي نقطة دخول غالباً ما يستخدمها مهاجرون.

وبلغت آخر حصيلة لموجة الحرائق الجديدة 20 قتيلاً منذ بداية الأسبوع.

وتواصل النيران تمدّدها في شمال شرق اليونان وفي جزيرتي إيفيا وكيثنوس وفي منطقة بويتيا (شمال العاصمة)، تؤججها رياح قوية وحرارة تلامس 41 درجة.

وأحصت خدمات الإطفاء اندلاع أكثر من 60 حريقاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

حريق تينيريفي

وفي إسبانيا، قال مسؤولون إن رجال الإطفاء الإسبان أحرزوا تقدماً أمس في معركتهم للسيطرة على حريق غابات مشتعل منذ أسبوع في جزيرة تينيريفي السياحية بعد أن أجبر آلاف الأشخاص على الفرار. ويكافح نحو 600 من رجال الإطفاء والجنود تدعمهم 22 طائرة لإسقاط المياه على الحريق الذي اندلع مساء 15 أغسطس في منطقة من الوديان والسفوح الشديدة الانحدار في شمال شرق الجزيرة، وهي جزء من أرخبيل جزر الكناري الإسباني قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

وأجبر الحريق الذي يبلغ محيطه نحو 88 كيلومتراً السلطات على إجلاء أكثر من 12 ألف شخص، لكنّ المسؤولين قالوا إنه سُمح لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم.

16 مدينة

وفي إيطاليا، أدى حريق غابات مستعر في جزيرة إلبا التي تشتهر بقضاء العطلات منذ الاثنين، إلى إجلاء 700 شخص، بينما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أعلى مستوى للإنذار من الحرارة في 16 مدينة، أمس. وأعلن الدفاع المدني في إقليم توسكاني، عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن عمليات الإخلاء تمت من موقع للتخييم ومن العديد من المباني السكنية. وأدى الحريق إلى حرق 14 هكتاراً من الأراضي في المجمل حتى الآن، إلا أن هناك تقارير أفادت بأن الحريق صار تحت السيطرة أمس.

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