روسيا تدمّر سفينتين حربيتين أوكرانيتين في البحر الأسود

المصدر: عواصم- وكالات

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أعلنت موسكو، أمس، أنها دمرت سفينتين حربيتين أوكرانيتين في البحر الأسود، وأسقطت طائرتين مسيّرتين كانتا تستهدفان موسكو وطائرتين أخريين قرب الحدود الروسية.

وفي أحدث مواجهة في البحر الأسود منذ انسحاب موسكو من اتفاق مهمّ لتصدير الحبوب الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ طائرة سوخوي إس يو- 30 تابعة لها دمرت «زورق استطلاع» تابعاً للقوات الأوكرانية في «منطقة مرافق لإنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود».

وفي وقت لاحق، تحدثت الوزارة عن تدمير زورق ثانٍ، قائلة إنه «شرق جزيرة الأفعى، دمرت طائرة تابعة للقوات المسلحة الروسية زورقاً سريعاً أمريكي الصنع طراز ويلارد سي فورس كانت على متنه مجموعة إنزال تابعة للقوات الأوكرانية».

طائرات مسيّرة

واستُهدفت منطقة موسكو بضربات بمسيّرات أوكرانية لليلة الخامسة على التوالي، حسبما أعلنت السلطات الروسية في ساعة مبكرة أمس.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيّرتين هجوميّتين في منطقتي كراسنوغورسك وتشاستسي، حسبما أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من الموقع نشرها المنفذ الإعلامي الروسي (بازا) نوافذ محطمة في مبنى سكني شاهق وحطاماً على رصيف وسيارة ثُقبت الفتحة الزجاجية بسقفها.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن المجال الجوي فوق العاصمة الروسية أغلق لفترة وجيزة وعلقت ثلاثة مطارات كبرى في موسكو رحلاتها.

وأُسقطت مسيّرتان أوكرانيتان أخريان فوق منطقة بريانسك قرب الحدود الأوكرانية، على ما ذكرت الدفاع الروسية، مؤكّدة عدم وقوع إصابات.

محاولة اختراق

من جانبه، تحدث حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز عن محاولة اختراق على الحدود بقوله «حاول مخرّبون أوكرانيون اختراق حدود البلاد في منطقة كليموفسكي»، مشيراً إلى أن العديد من الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز الأمن الفدرالي، صدّت الهجوم.

تأتي موجة الهجمات بمسيّرات في روسيا والتي اعتبرتها ألمانيا «متوافقة مع القانون الدولي»، بينما أعلنت القوات الأوكرانية تقدمها في قرية روبوتين على الجبهة الجنوبية وإجلاء مدنيين في عربات مدرعة. وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار، إن «الروس يواصلون قصف روبوتين بالمدفعية».

مضاعفة الإنتاج

إلى ذلك، قال نائب وزير الصناعة الروسي فاسيلي شباك لوكالة تاس الرسمية للأنباء، أمس، إن روسيا تسعى إلى زيادة إنتاجها من الطائرات المُسيرة للاستخدامات المدنية والعسكرية.

وأضاف، إن إنتاج روسيا من المسيّرات المدنية يجب أن يزيد بحلول العام المقبل، إلى 18 ألف مسيرة سنوياً. وأشار إلى أن روسيا تنتج حالياً نحو 6000 مسيّرة سنوياً.

وقال شباك، دون الإفصاح عن الأعداد: «إذا تحدثنا عن الحاجة في المجال العسكري، فإن مستوى الإنتاج سيكون أعلى بكثير».

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