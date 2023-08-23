حدث وتاريخ.. 23 أغسطس 1939 الاتحاد السوفييتي وألمانيا يوقعان في موسكو اتفاق مولوتوف-ريبنتروب (معاهدة عدم الاعتداء. 1990 ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الاتحادية تعلنان نيتهما الاتحاد في 3 أكتوبر من العام نفسه. 2008 باراك أوباما - مرشحاً للرئاسة الأمريكية - يختار جو بايدن لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه. 2019 أكثر من 39 ألف حريق في الغابات المطيرة للأمازون منذ شهر يناير من العام نفسه. صورة التاريخ: 23 أغسطس 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App